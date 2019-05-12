اليوم.. إبراهيم سعيد ضيف بسمة وهبة في شيخ الحارة

يحل إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق ضيفًا، اليوم الأحد في الموسم الثالث من برنامج "شيخ الحارة" للإعلامية بسمة وهبة، في السابعة إلا ربع مساءً، على فضائية "القاهرة والناس".
"شيخ الحارة" هو برنامج حواري تقدمه الإعلامية بسمة وهبة للسنة الثالثة على التوالي، وتستضيف في حلقاته عددًا من مشاهير الفن والسياسة والرياضة والإعلام، وينقسم البرنامج إلى 3 فقرات على
وكانت أول حلقات البرنامج قد حققا نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي والتى استضافت فيهم الراقصه دينا والنجم أحمد آدم وآيتن عامر وأحمد سعد.
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