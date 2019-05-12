مهرجان "موازين" المغربي يكشف عن نجوم دورته الـ18

كشف مهرجان "موازين إيقاعات العالم" في المغرب، عن أسماء النجوم العرب الذين سيُحيون حفلات دورته الـ18، والمقرّرة في شهر يونيو/حزيران المقبل، وهم من لبنان ومصر والأردن والإمارات.

والمهرجان الذي أُسِّس سنة 2001، يعدّ الأبرز على مستوى الموسيقى في المغرب، ويجذب إليه سنوياً مجموعة كبيرة من النجوم العرب والأجانب، حيث تقام دورة العام الجاري من 21 إلى 29 يونيو/حزيران.

وقالت إدارة المهرجان، في بيان أصدرته الأحد، إن اللبنانية كارول سماحة ستفتتح حفلات مسرح "النهضة" المخصّص للغناء العربي في 21 يونيو/حزيران، وسيُحيي المغني المغربي محمد رضا الجزء الأول من هذا الحفل.

وفي اليوم التالي، يظهر من لبنان أيضاً المغني عاصي الحلاني، ومعه في الجزء الأول من الحفل المغنية المغربية يسرا سعوف.

وتطلّ، 23 يونيو/حزيران، اللبنانية ميريام فارس التي تشتهر بتقديم الغناء والاستعراض معاً، كما يسبقها في الفقرة الأولى من الحفل الثنائي المصري أوكا وأورتيجا.

Advertisements

ويستضيف مسرح "النهضة" في 24 يونيو/حزيران، المطرب الفلسطيني محمد عساف، الفائز بلقب النسخة الثانية من برنامج المواهب "آراب أيدول" سنة 2013، ويسبقه في الفقرة الأولى المغني الشعبي المصري سعد الصغير.

ويفتتح المغربي حميد حضري أمسية 25 يونيو/حزيران، على مسرح "النهضة" ليكون الختام مع اللبنانية إليسا التي تحظى بشعبية كبيرة في المغرب.

ومساء 26 يونيو/حزيران، يغني اللبناني وليد توفيق والأردنية ديانا كرزون، ومن بين الفنانين اللبنانيين الآخرين المشاركين هذا العام في "موازين إيقاعات العالم" رامي عياش ونجوى كرم.

وفي ختام الأمسيات العربية على "مسرح النهضة" يوم 29 يونيو/حزيران سيغني الإماراتي حسين الجسمي.

وكانت إدارة المهرجان أعلنت في الأسابيع الماضية عن برنامج بقية المسارح التي تستضيف فنانين وموسيقيين عالميين من فرنسا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة.