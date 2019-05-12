شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى تودع "حكايتى" بعد 4 أيام تصوير مع أحمد صلاح حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكملت النجمة ياسمين صبرى تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "حكايتى" اليوم الأحد باستديو "ألف ليلة وليلة" فى شبرا منت، حيث تصور المشاهد الأخيرة من العمل والتى تستمر لمدة 4 أيام وتجمعها بالفنان أحمد صلاح حسنى وهنادى مهنى وبعد تودع المسلسل نهائياً.

ويحظى المسلسل بمتابعة جماهيرية منذ انطلاق عرض حلقاته خاصة وأنه البطولة الأولى للنجمة ياسمين صبرى، اضافة إلى الأحداث المتلاحقة والمشوقة منذ الحلقة الأولى بصراع الاشقاء حول الأملاك وتعرض "داليدا" – ياسمين صبرى، للظلم من أهلها واجبارها على الزواج من ابن عمها الذى لا تحبه وتهرب ليلة زفافها الى الاسكندرية.

"حكايتى" يعرض على قنوات CBC، DMC، ONE، بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش ومحمود فارس وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.

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