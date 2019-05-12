شكرا لقرائتكم خبر عن "عينى عليك يادى الجدع".. محمد إمام يحتفى بكلمات أغنية "هوجان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد إمام بطل مسلسل هوجان، على الاحتفاء بكلمات أغنية المسلسل الذى يعرض حصريا على شاشة قناة الحياة.

وقال الفنان محمد إمام: "عيني عليك يادي الجدع مبقاش في حد معاك.. عمال بتهرب من الوجع وأنت الوجع جواك.. كل اما تفرح فرحة ترجع تاني تحزن.. والناس يشوفوا الجرح فيك يقولوا أحسن".



محمد امام يحتفى بكلمات تتر هوجان

ويشارك محمد إمام فى بطولة المسلسل كل من الفنان كريم محمود عبد العزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".

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تعرض شبكة قنوات الحياة حلقات مسلسل "هوجان" للنجم محمد إمام فى تمام الساعة 10 ونصف مساء، والإعادة 7 صباحا والإعادة الثانية 3 عصرا.

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل هوجان مقتل "كوثر" انعام سالوسة علي يد "بهلول" صلاح عبدالله، وذلك بعدما حاول أن يهددها بالمطواة للتعرف منها علي مكان زوجته وردة ، إلا أنه أصابها بالمطواة في مقتل.

وشهدت الحلقة ايضا تورط "هوجان" محمد امام حيث دخل علي كوثر بعد مقتلها ليفاجئ بأنها جثة هامدة وفي نفس اللحظة تصل وردة لتجده في مكان الحادث وتعتقد انه هو من قتلها وهو ما يدفعه الي الهرب لكن اثناء هروبه يطلق عليه احد رجال المعلم رمضان النار فيصيبه في ذراعه فيهرع هوجان مسرعا علي منزل "نوجه" اسماء ابو اليزيد لتساعده في تطيب جرحه.