رسالة عتاب من أمل عرفة لشكران مرتجى بسبب سؤال.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة السورية أمل عرفة، رسالة عتاب، إلى مواطنتها الفنانة شكران مرتجى، عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك».

وجاءت رسالة أمل عرفة، بعد ظهور شكران مرتجى في برنامج «أكلناها»، مع الفنان باسم ياخور، وقالت فيها: «العزيزة شكران مرتجى عندما طرح عليها سؤال للمقارنة بين أمل عرفة وماغي بوغصن من الناحية الفنية فضلت مرتجى تناول طبق (خبصة) حتى تداري إحراجها أمام هكذا سؤال».

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وأضافت: «لو كنت مكانها لقلت رأي ورأي ملايين الناس بقدرات أمل عرفة الفنية مع تسليط الضوء على قدرات ماغي بوغصن الفنية»، مؤكدة أن حديثها الحقيقة لن يخسرها ماغي، وقالت لها «صدقا لا ماغي بوغصن رح تزعل ولا شركة جمال سنان رح تشن حرب عليكِ.. لأنك كنتِ كبرتي كتير بجوابك».

من ناحية أخرى تشارك النجمتان، في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل “سلاسل ذهبية”، من تأليف وسيناريو وحوار سيف رضا حامد، وإخراج إياد نحاس، ويشارك في بطولته بسام كوسا، وصباح الجزائري، ومها المصري، وكاريس بشار، وشكران مرتجى، وجيني إسبر، وعبدالهادي الصباغ، وسحر فوزي، وسعد مينة، وغيرهم.