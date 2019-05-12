فاتورة سحور مطعم بسمة وهبة تثير ضجة.. والإعلامية تعلق.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة فاتورة حساب تناول السحور بمطعم “بلكونة” المملوك للإعلامية المصرية بسمة وهبة، والتي وصلت إلى مبلغ 925 جنيه.

وجاء في الفاتورة أسعار طلب “البيض مدحرج” ٣٥ جنيهًا، وطلب الفول بـ٣٥ جنيهًا، وصنف شاي بلكونة بـ ٩٥ جنيها، وهو ما أثار ضجة واسعة بسن النشطاء، وفتحوا النار على الإعلامية المصرية.

بسمة خرجت عن صمتها لتدافع عن نفسها، وذلك في مداخلة هاتفية في برنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم”، حيث قالت إنها لا تتواجد في المطعم طوال الوقت، بسبب عملها في الإعلام، ولكن شقيقها هو من يُدير المطعم.

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وأضافت: “أنا وأخويا عاملين المطعم منذ 10 سنوات، وهو مطعم سياحي أكثر من كونه كافيه، والمطعم تابع لغرفة السياحة وليس للحي، وأسعار المطعم مش بحطها بمزاجي”.

وتابعت: “فوجئت بحملة ممنهجة ضدي، أنا مش عارفة أنا عملت إيه، مقدرش أشير بأصابع الاتهام لحد، المطعم به 99 موظفا على مستوى لائق لخدمة السائح، عاملين سمعة للبلد، والأجانب بيحجزوا من برا قبل ما ييجوا مصر”.

يذكر أن الإعلامية بسمة وهبة يعرض لها حاليا برنامج “شيخ الحارة” على قنوات “القاهرة والناس” و”النهار”، في موسمه الثالث.