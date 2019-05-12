“قمر هادي”.. التصوير مستمر

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متابعة بتجــــــــــرد: يواصل الفنان المصري هاني سلامة تصوير دوره في مسلسل “قمر هادي”، ومن المقرر انتهاء تصويره خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان الحالي.
وتقوم أحداث المسلسل على الغموض والإثارة، ويشارك في بطولته هاني سلامة، يسرا اللوزي، داليا مصطفى، محسن محيي الدين، نورهان، مريم حسن، هادي الجيار وحمزة العيلي ومؤمن نور وهاجر عفيفي وآية سماحة ومحمد علاء وعزوز عادل وهايدي رفعت، وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة.
تجدر الإشارة إلى أن “قمر هادي” هو من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.
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