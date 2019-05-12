مادونا تطرح أغنيتها الجديدة Crave – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: تعيش النجمة العالمية مادونا حالة من النشاط الفني، خلال هذه الفترة بين إطلاق أعمال غنائية جديدة و”دويتوهات” إضافة إلى استعراضات مميزة.

وأطلقت ملكة البوب أغنية سينجل جديدة تحمل اسم Crave مع النجم العالمي Swae Lee وذلك عبر قناتها اعلى موقع الفيديوات الشهير “يوتيوب”.

من جهه أخرى استطاعت أغنية “I Rise” التى أطلقتها مادونا بداية الشهر الجاري أن تحصد على إشادات نقدية واسعة، حول قدرتها على تجديد وتطوير موهبتها.

لمشاهدة فيديو أغنية Crave: