عاصي الحلاني يطرح دعاء “انساك ربي” في رمضان – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح فارس الغناء العربي عاصي الحلاني دعاء دينيًا جديدًا بمناسبة شهر رمضان المبارك وذلك عبر المتاجر الرقمية الكبرى وموقع “يوتيوب” الشهير. الدعاء يحمل اسم “انساك ربي” وهو من كلمات الشاعر اللبناني نزار فرنسيس وأطلقه عاصي الحلاني بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. كلمات الدعاء: Advertisements أنساك ربي وأنت لا تنساني..

أكرّر خطيئتي وأنت تسامحني..

تعطيني.. ولا تسأل..

تسامحني.. ولا أخجل..

فكم انت عظيم يا الله..

وكم انا وضيع أمام عظمة عطائك.. لمشاهدة فيديو دعاء “أنساك ربي”:

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