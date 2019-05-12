دنيا بطمة تغرق في دموعها وتطلب السماح من حلا الترك

متابعة بتجــــــــــرد: بعد تصريحات هجومية متبادلة وكراهية ظهرت إلى العلن في عدّة لقاءات إعلامية، أبدت الفنانة المغربية دنيا بطمة رغبة واضحة في إغلاق صفحات الخلاف مع ابنة زوجها الفنانة الشابة حلا الترك.

وقد بادرت دنيا بطمة في طلب الصلح من حلا الترك خلال حلولها ضيفة على برنامج “حلوة رمضان”. وأوضحت دنيا أن كل ما صدر منها خلال الفترة الماضية من تصريحات هجومية كانت بمثابة دفاع عن النفس، مؤكدة أنها تمتلك قلبًا طيبًا على عكس ما يظن البعض.

وبطريقة مؤثرة، استسلمت دنيا بطمة للبكاء، وتوجهت دنيا بطلب المسامحة من حلا الترك وعائلتها قائلة: “إذا أخطأت فيكم، أو انتم غلطتوا بحقي في يوم من الأيام، أقول لكم سامحوني رغم أنني إنسانة طيبة عمري ما أذيت أحد، ولا أستطيع إيذاء أحد في يوم من الأيام”.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية في البحرين قضت بحكم حضانة حلا الترك وشقيقيها لوالدتهما، وإلزام والدهما بدفع جميع مصاريف أبنائهما في نهاية شهر يناير الماضي.