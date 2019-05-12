شاهد كابور يثير الجدل بسبب ما فعله في المطار.. هذا ما فعله – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: تعرض النجم الهندي شاهد كابور لعاصفة من الانتقادات من قبل الجمهور، وذلك بسبب ما قام به عند وصوله إلى مطار “مومباي”.
وفي التفاصيل فقد غادر سيارته دون أن يغلق الباب خلفه، ممّا جعل البعض يتّهمه بالتكبّر لدرجة أنه أصبح يعتمد على غيره للقيام بمهامه.
وكان شاهد كابور قد شوهد في مطار “مومباي” في الهند، مرتديًا ملابسه الكاجوال، ويحمل على ظهره حقيبة رياضية، كان يبحث فيها عن غرض معين على ما يبدو قبل أن يغادر السيارة، ولكن على الرغم من ذلك اعتبر العديد من المتابعين أن ما فعله هو غطرسة وكان عليه أن يغلق الباب حتى لو كان على عجلة من أمره.
يذكر أن شاهد كابور شارك في آخر عمل سينمائي في عام 2017 من خلال فيلم Padmaavat، وهو من بطولة رانفير سينغ وديبيكا بادوكون، وتدور أحداثه حول الحاكم الثاني لسلالة الخلجي وحبه لملكة ميوار والتي كانت تعرف بجمالها وذكائها وشجاعتها.
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