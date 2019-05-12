بريانكا شوبرا تُريد إنجاب الأطفال.. ونيك جوناس متردد!

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت النجمة الهندية بريانكا شوبرا عن رغبتها في إنجاب الأطفال من زوجها المغني الشاب نيك جوناس خلال مقابلة لها مع موقع E! الأميركي.

وأعربت بريانكا عن رغبتها بعائلة متكاملة مع زوجها وقالت “لطالما أردت إنجاب الأطفال، ومتى أراد الله أن يحدث ذلك، فسيحدث!”.

أمّا نيك فقد أعرب سابقًا عن تردده من إنجاب الأطفال وقال “بالتأكيد أريد أن أكون أبّاً، هذا حلم حقيقي… ولكنني ما زلت في سنّ مبكرة”.

الجدير ذكره، أن نيك وبريانكا كانا قد تزوجا منذ فترة في الهند بعدما طلب يدها يوم عيد ميلادها الـ 36 عامًا.