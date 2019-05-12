ديانا حداد تكشف عن طقوسها الخاصة في رمضان

متابعة بتجــــــــــــرد: شاركت الفنانة ديانا حداد عبر خاصية “story” على موقع “إنستقرام”، بمقطع فيديو لها، كشفت فيه عن طقوسها الخاصة خلال شهر رمضان الكريم.

وقالت “ديانا” في الفيديو: “الله يتقبل صيامكم، كتير عم يسألوني عن جدول يومي العادي برمضان، بكل صراحة وبمختصر، بحاول استغل كل لحظة بهل الشهر الفضيل، لأن ما تتخيلوا كمية الروحانيات والطاقة الإيجابية العالية”.

وأضافت: “بحاول استغله بشيء مفيد وأنا بحبه، بقرأ كتب كتير، وبقرأ القرآن الكريم، وبعمل رياضة، بطبخ وبقضي وقت مع بناتي وأهلي، مع احترامي لاحقين على المسلسلات والبرامج اللي ما بتخلص، وشهر رمضان بينتهي بسرعة لهيك حاولوا استغلوه، واستغلوا هل أوقات حلوة بمحبة وهدوء، وصدقوني رح تستفيدوا أكتر”.

وأطلقت ديانا حداد أغنية “فديت عيونك وطاريك”، من أغاني “جلسة غنائية 2019″، من كلمات الشاعر علي الخوار، وألحان الفنان وليد الشامي، كما طرحت أخيرًا كليب “دخيلك”، وهو من أشعار مانع بن سعيد العتيبة، وألحان علي كانو، وإخراج جاسم الجسمي.