بعد عام من زفافها الأسطوري.. طليق ميغان ماركل يحتفل بزواجه

متابعة بتجـــــــــرد: بعد ما يقرب من عام على زفاف دوقة ساسكس الشهيرة في زفاف أسطوري على الأمير الإنجليزي هاري، أقام طليقها “تريفور إنجلسون” حفل زفاف متواضع على زوجته الجديدة، بحسب ما أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ونشرت الصحيفة، صورًا من حفل الزفاف الذي يعتبر متواضعًا بجوار حفل زفاف طليقته، وأقيم الزفاف في فندق “روزوود ميرامار”، حيث تبدأ الغرف بسعر ضخم يبلغ 570 جنيهًا إسترلينيًا في الليلة الواحدة، وتم استضافة الحفل في مساحة خارجية مغلقة.

وكان تريفور والذي يعمل كمنتج تلفزيوني، قد طلب من زوجته تريسي كورلاند الزواج في وادي نابا بكاليفورنيا في يونيو، بعد أسبوعين فقط من زواج طليقته البالغة من العمر 37 عامًا من الأمير هاري 34 عامًا.

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ومن المعروف أن تريسي كورلاند هي ابنة مصرفي شهير، ويبلغ ميراثها من والدها المليونير أكثر من 150 مليون جنيه إسترليني.

الجدير بالذكر أن تريفور و ميغان، قد التقيا أول مرة في 2004، واستمرت علاقتهما 7 سنوات قبل أن يتزوجا في 2011، وحضر زفافهما في ذلك الوقت أكثر من 100 شخص من العائلة والأصدقاء، وشاركوهما الاحتفال لمدة 4 أيام على الشاطئ قضوها في الألعاب الترفيهية وسباقات عربات اليد.