اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: أغلقت الفنانة شيماء سيف صفحتها على "فيسبوك" بعد وقتٍ قصير جداً من تقديم اعتذارها للشعب السوداني على خلفية ما فُسِّرَ على أنه إساءة للسودان.

وكانت شيماء قد ظهرت في إحدى حلقات برنامج "الشقلباظ" وهي تظهر كفتاة سمراء تقوم بخداع راكبي ميكروباص من أجل سرقة هاتفهم المحمول، حيث اعتبر قطاع عريض من الجمهور في السودان أن ما قامت به يشكِّل إساءة لهم بالرغم من طبيعة البرنامج الكوميدية.

وحرصت شيماء على التأكيد بأنها لم تقصد أي إساءة لشعب السودان وأنها قدمت الحلقة باعتبارها ممثلة كوميدية مقدمة اعتذارها لكل من وجد إساءةَ في البرنامج.

واضطرت لاغلاق صفحتها مع تزايد الانتقادات والاساءات التي تعرضت لها في التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شيماء سيف تعتذر عن مقلب "الشقلباظ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.