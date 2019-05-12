شيماء سيف تُثير غضب السودانيين بسبب "شقلباظ"

اعتذرت الممثلة المصرية الكوميدية شيماء سيف، عن حلقة من برنامج قدمت فيها دور امرأة سودانية، بطريقة اعتبرها الكثيرون "مهينة"، وذلك بعد أن أثارت غضب السودانيين وإنهالت عليها آلاف التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت شيماء سيف في البرنامج الكوميدي وقد صبغت وجهها بلون داكن وحاولت التحدث بلهجة سودانية، إلّا أنَّ المشهد أثار غضب الكثير من أبناء الشعب السوداني.

وما أن انتهى عرض الحلقة حتى انهالت التعليقات الغاضبة على موقع "تويتر"، إذ قال أحد المستخدمين "هذا ليس مضحكًا.. بل هو عنصري".

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وقالت مستخدمة أخرى "هناك فرق كبير بين ما هو مضحك وما هو لائق ومناسب ثقافيًا. في المرة المقبلة قبل أن تقدمي عملًا كهذا، استعيني بمستشار، وإذا كان مهينًا أو سيؤذي مجموعة من الأشخاص، فتوقفي عن تقديمه".

ردت سيف بإصدار اعتذار على صفحتها على "فيسبوك"، قائلة "جمهوري السوداني الحبيب.. من شوية قريت كمية هايلة من كومنتاتكم كلها إهانات وسب وشتائم.. أنا ممثلة كوميدية ودوري كان كوميدي، وكنت بتمنى إنكم تاخدوا الموضوع بشكل كوميدي".

وأضافت الفنانة قائلة "أنا أكيد مش قاصدة أضايقكم، مش قاصدة أضايق إخواتي وحبايبي".