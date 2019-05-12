شكرا لقرائتكم خبر عن موسم جديد لمسرحية "خيبتنا" للنجم محمد صبحى فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيد النجم محمد صبحى تقديم مسرحية " خيبتنا " مع ثانى أيام عيد الفطر في موسم ثانى للمسرحية بعد عرضها بنجاح كبير فى موسمها الأول ورفع لافتة كامل العدد فى كل عروضها بمسرح محمد صبحي بمدينة "سنبل " .

وفي الوقت ذاته كان النجم محمد صبحي قد عرض مسرحيته " غزل البنات " تليفزيونيا علي إحدي القنوات الفضائية كما طرحها علي موقع اليوتيوب لتكون متوفرة للجمهور.

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وفي نفس الوقت يجري النجم الكبير بروفاته علي مسرحية جديدة تحمل اسم " هنوريكو النجوم في عز الظهر " كما يجهز عملا مسرحيا آخر مع النجمة القديرة سميحة أيوب يشاركها فيه البطولة علي المسرح .

مسرحية "خيبتنا" من تأليف وإخراج وبطولة الفنان الكبير محمد صبحى وبطولة سماح السعيد بمشاركة ندى ماهر بطلة مسرحية "غزل البنات" ولأول مرة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز كما يشارك فى بطولة المسرحية كل من الفنانات بوسى الهوارى وميرنا زكرى وعبير فاروق والفنان القدير شوقى طنطاوى والوجد الجديد حازم القاضى.

مسرحية "خيبتنا" تتناول ما حدث ويحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربى والأمريكى، وتدور المسرحية فى قالب كوميدى غنائى استعراضى يجسد فيها الفنان محمد صبحى شخصية الدكتور "يائس" العالم فى علم الجينات.