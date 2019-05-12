شكرا لقرائتكم خبر عن صراع النساء.. نفسنة جيهان خليل من ميرهان حسين تظهر بـ"علامة استفهام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صراع النساء يسيطر على جيهان خليل وميرهان حسين، ففى الحلقة السادسة من "علامة استفهام" شهدت نفسنه من "مروة" جيهان خليل تجاه "رحاب" ميرهان حسين، والتى تحدثت مع "قنديل" إسلام حافظ، وقالت له "البت دى مش سهلة دى راسمة على جواز"، ليرد عليها: "هو انتى ليه مش عوزاه يتجوز رغم إنى متأكد إنك مش بتحبيه، لكن السبب عشان خاطر الفلوس صح؟"، وذهب بعد ذلك قنديل لشقيقته "صباح" كوكى وطلب منها أن تحاول الوقوع بـ "جاسر" شقيق "نوح" والزواج منه لتأخذ من الحب جانب.

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وشهدت أيضا أحداث الحلقة، نشوب مشادات بين "نوح الشواف" محمد رجب، وشقيقه "جاسر" محمد ناصر، داخل الغواصة التى تقام فيها بروفات فرقتهما الموسيقية، وقال "جاسر" لـ "نوح" إنه يتحدث مثل "النساء" ودفعه فى صدره، الأمر الذى أخرج "نوح عن شعوره" ليقوم بصفعه على وجهه، ليفاجئه شقيقه بتصويب "مسدس" فى وجهه لينتهى المشهد دون علم ما حدث بعد ذلك.

يذكر أن مسلسل "علامة استفهام" يعرض على قنوات الحياة وcbc ON E وDmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، نورهان، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.