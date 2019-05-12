شكرا لقرائتكم خبر عن محمد قماح يطرح "بسكوته" فى عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب محمد قماح لطرح أغنية جديدة بعنوان"بسكوته"، من كلمات محمد سليمان، وألحان إسلام عاطف، وتوزيع الموسيقى محمد قماح، ومن المقرر أن يتم طرحها فى عيد الفطر المبارك.

من ناحية أخرى انتهى قماح من وضع اللمسات النهائية على ألبومه الجديد "ليالى زمان" تمهيدا لطرحه فى الأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن سلم قماح النسخة النهائية من الألبوم للشركة المنتجة.

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ومن المقرر أن يطرح الألبوم من خلال إحدى شركات الاتصالات وبعض التطبيقات الموسيقية خلال الايام المقبلة قبل أن يطرح بشكل نهائى فى الأسواق.

ويضم الألبوم 8 أغنيات متنوعة بين جميع أنواع الموسيقى والتى ترضى جميع الأذواق والأعمار حيث يحتوى الألبوم على العديد من المفاجآت التى حرص قماح على تواجدها فى الألبوم الجديد.