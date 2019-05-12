شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان وش السعد عليهم.. محمد صبحى و"فرصة العمر" بعلى بيه مظهر عام 1976 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما تحين الفرصة لا يستطيع انسان أن يوقف عجلة دورانها، وفرصة العمر جاءت للفنان محمد صبحي في رمضان 1976 بعد قيامه ببطولة مسلسل يحمل نفس الاسم "فرصة العمر" والذي لاقى نجاحا كبيرا وغير متوقع حتى من صناع المسلسل أنفسهم، وأصبحت شخصية "علي بيه مظهر" - وهو اسم الشخصية التي قدمها في المسلسل - فاتحة خير علي صبحي واستغلها بعد ذلك في تقديم عمل سينمائي بنفس الاسم.



محمد صبحي في شخصية علي بيه مظهر

المسلسل قدم في 15 حلقة، ويحكي عن على مظهر، الذي يعيش حياة غير حياته، ويحاول الظهور في ثوب الرجل المهم الواصل الذى يفهم كل شىء في الحياة، لكنه في حقيقة الأمر صعلوك.وكل من حوله يطالبه بتغيير نفسه، ولكنه يعود لعادته في كل مرة .

في رمضان عام 1984 عاد صبحي بمفاجأة أخرى نقلته في مكان آخر بجوار نجوم الدراما والكوميديا، ليكون المشاهد علي موعد مع "سنبل" في مسلسل رحلة المليون من تأليف أحمد عوض واخراج أحمد بدر الدين، وقتها أرجع صبحي وفريق العمل النجاح الكبير الذي حققه سنبل لبركة شهررمضان، واستكمل الجزء الثاني في "سنبل بعد المليون" رمضان 1987 بنفس طاقم العمل مع بطلة جديدة هي سماح أنور في أشهر أدوارها في دراما التليفزيون " زيبة " .

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ويحكي المسلسل قصة سنبل (محمد صبحي) الذي يأتي إلي القاهرة بحثا عن عمل، وليحصل علي ثمن قطعة أرض وضع يده عليها رجل أعمال ويضطر للعمل لدي هذا الرجل الذي يستغله ويوقع له علي شيك استلام من الأرض، وفي الجزء الثاني يحاول سنبل استثمار الأموال التي حصل عليها من عمله في مهن عديدة بمساعدة أصدقاءه، ويقرر أن تكون وجهته للعمل هي تعمير الصحراء .

صبحي والدراما الناجحة ساهما في تذليل العقبات أمام مستثمرين أرادو الخروج من الوادي الضيق والاتجاه للصحراء لتعميرها بعد تصدي مسلسل «سنبل بعد المليون» بواقعية لمشاكل الاستثمار والبيروقراطية والتعقيدات الادارية في استخراج الأوراق الخاصة باستصلاح الأراضي الصحراوية، واستطاعت الدراما أن تغير قوانين الاستثمار في هذا الوقت وأصدررئيس الوزراء انذاك الدكتور عاطف صدقي أوامربتعديل قوانين تمليك الأراضى.ونجح المسلسل فى تغيير واقع كان يعانى منه المستثمرين، المسلسل من أوائل المسلسلات التي تركت الاستديو واتجهت للتصوير في الصحراء .