شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله فى أحدث أبياته: "غايتى ومنايا تتر النهاية بالخير أكون فيه مذكور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان صلاح عبد الله، إبهار جمهوره ومتابعيه على السوشيال ميديا بأبيات الشعر القصيرة التى يؤلفها ويشاركهم إياها، وفى آخر مؤلفاته، قال "رحلة العمر.. أول ظهور آخر ظهور.. يا عُمر دار من دور لدور.. غايتى ومنايا تتر النهاية.. بالخير أكون فيه مذكور.. صلاح عبد الله"، وقد أرفق هذه الأبيات مع صورة جمعت مراحل تطوره العمرى وبعض الشخصيات التى جسدها منذ العام 1986 وحتى العام 2019.

ويشارك صلاح عبد الله، فى عدد من الأعمال الرمضانية خلال موسم رمضان 2019، أبرزها مسلسل هوجان، بطولة النجم محمد إمام، حيث يؤدى شخصية "بهلول الحمش"، وفى لقاء تليفزيونى له مع برنامج "عين"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية شيرين سليمان – أجراه بداية شهر مايو الجارى – قال الفنان صلاح عبد الله، "بهلول الحمش، حمش بس بطريقة مختلفة، فيه حماشة مفيدة وأخرى مضرة، مش بتبقى حماشة، بس صاحبها بيتخيل إنها حماشة".



الفنان صلاح عبد الله

وأشار إلى أن شخصية بهلول الحمش، يسمى الإصابة التى فى وجهه "علامة الشرف"، ويتم اكتشاف ذلك فى أحداث المسلسل، وروى عبد الله، موقف كوميدى عن الفنان سليمان عيد، موضحاً أنه خلال تصوير "فوتوسيشن" طلب الفنان محمد إمام، التصوير مرة وهم يبتسمون وأخرى بدون ابتسامة، معلقاً "سليمان عيد كان مكشر فى الصورتين".

ويذكر أن محمد عادل إمام "هوجان" وكريم محمود عبد العزيز "الحراق" وأوس أوس "حورس"، بدءوا رحلة البحث عن وردة زوجة صلاح عبد الله "بهلول"، ضمن أحداث المسلسل، وذلك للحصول على أموال بهلول والذى تم حجزه فى مستشفى السجن بعد محاولة قتله داخل المستشفى.

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وشهدت الحلقة السابقة من المسلسل، قيام أسماء ابو اليزيد "نوجة" بالوقوف إلى جوار هوجان، حيث قامت بتسكينه إحدى الغرف المجاورة لغرفتها على سطح أحد المنازل إلا أنه قرر البحث عن العمل لتقوده الصدفة للعودة مرة أخرى إلى الحراق وأوس أوس بعد اكتشافه أنهما يعملان فى السرقة.



تدوينة صلاح عبد الله

تعرض شبكة قنوات الحياة حلقات مسلسل "هوجان" للنجم محمد إمام فى تمام الساعة 10 ونصف مساء، والإعادة 7 صباحا والإعادة الثانية 3 عصرا، ومسلسل "هوجان" ينتمى إلى نوعية المسلسلات التى تعتمد على النجم الواحد، وهو محمد إمام، ويأخذ الطابع الكوميدى الممزوج بالأكشن، حيث يلعب فى العمل شخصية "هوجان" شجيع الشجعان، ذلك الفتى الذى يسكن فى حارة ويتمتع بعدة مواهب خارقة، منها أنه يأكل الزجاج، وبإمكانه أن يجر سيارة بمفرده، والعديد من المواقف التى تؤكد امتلاكه لتلك المواهب الخارقة.

ويشارك محمد إمام فى بطولة المسلسل كل من الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".