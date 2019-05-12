ديانا كرزون بالعباءة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
خضعت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام.
وظهرت "ديانا" في الصور بعباءة باللون الأسود والذهبي، وارتدت "أساور" ذهبية، وعلقت: "هذه الأيام تتطلب الكثير من الصبر، والصمت، والتجاهل".
يذكر أن ديانا حداد طرحت مؤخرا أحدث أغانيها بعنوان "أردنية هالليلة"، وهي من كلمات عمر ساري، وألحان محمد بشار، وتوزيع خالد مصطفى.
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