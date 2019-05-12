هيفاء وهبي تنعي البطريرك صفير: "رجل المحبة والإنسانية والمصالحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على تقديم التعازي للشعب اللبناني، ونعت بطريرك الكنيسة المارونية السابق في لبنان، الذي توفي عن عمر يناهز 99 عامًا بأحد مستشفيات العاصمة اللبنانية "بيروت".

وكتبت هيفاء عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: " تعازي لكل الشعب اللبناني رحمة الله على روح البطريرك صفير، رجل المحبة والإنسانية والمصالحة ذكراك ستبقى خالدة في تاريخ لبنان".

يُذكر أن هيفاء وهبي تشارك في السباق الدرامي لرمضان الجاري، كضيف شرف من خلال مسلسل "الواد سيد الشحات".