"كان ومازال" و"بروميثيوس".. طلاب "إعلام القاهرة" يلجأون للدراما في مشاريع تخرجهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

اختار مجموعة من طلاب كلية إعلام جامعة القاهرة، تقديم مشاريع تخرجهم في شكل "سيمي دراما"، وهو برنامج يتخلله مسامع درامية.

يحمل المشروع الأول، اسم "كان ومازال" ويتحدث عن محاور الضلال من بداية التاريخ، وفيه تعود فتاة إلى عصر الفراعنة يوم جنازة الملك وتحضر المراسم الخاصة بالدفن، وتنجح في الإطلاع على ما يحدث خلف الستار، وكيف كان الصراع للوصول إلى كرسي الحكم.

ويستضيف البرنامج مجموعة من المفكرين، من بينهم "فاطمة ناعوت ويوسف زيدان"، وفي النهاية تخرج الفتاة بنتيجة واحدة، وهي: أن السبيل الوحيد لإنهاء الضلال هو التنوير والمعرفة.

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"كان ومازال" يتكون فريقه من "أمل محمد، آية مصطفى، سارة يعقوب، شريهان حمدي، ماريا مجدي"، تحت إشراف فاطمة أحمد.

أما المشروع الثاني فهو "بروميثيوس"، يتتبع بصورة غير تقليدية خطوات شاب مصري يبحث عن العلم في طريق قد يبدو ممهد ولكنه يكتشف أنه ملئ بالأسرار، ويواجه أثناء رحلته الكثير من الصعاب والتحديات التي تغير نظرته العامة عن الغربة، الوطن، أهمية العلم وجمع المعرفة والهدف الحقيقي وراء ذلك، بالإضافة إلى استفادته من خبرات من سبقوه في نفس الطريق "د. فاروق الباز، العداء مينا وجيه بالولايات المتحدة الأمريكية".

وحصل المشروع على المركز الثاني على مستوى مشاريع راديو كلية الإعلام جامعة القاهرة، وفريق عمله "إسراء فاروق، نسرين أشرف، نرمين أمين، سارة جمال، ميرنا حازم ومايكل رمضان"، إشراف: فاطمة أحمد. قام بأداء الأدوار: "ماريو عماد وقطب محمود".