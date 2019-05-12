ريهام سعيد تفجر مفاجأة عن طلاق عمرو دياب !!

شاركت الإعلامية ريهام سعيد متابعيها على تطبيق “إنستغرام” بمنشور من مسلسل “زي الشمس” الذي يعرض حالياً للفنانة دينا الشربيني، وأثارت من خلالها ضجة كبيرة بعد كشفها عن سرّ يخص النجم المصري عمرو دياب، وأعربت سعيد عن دعمها للشربيني في دورها القوي في المسلسل، وعلّقت على صورتها: “غير أنك محترمة ومتواضعة أنتِ إنسانة جميلة وتستحقين كل خير. أبدعتِ. أبدعتِ. أبدعتِ برافو برافو برافو.. ربنا عوضك خير وإن شاء الله تفضلي عالية فوق السما.. ربنا بجد كبير”، الأمر الذي أثار موجة من التعليقات المتناقضة من متابعيها ما اضطرها من الرد على بعضها لتوضيح موقفها.

وبالفعل ردّت الإعلامية المصرية على سؤال لأحد متابعيها جاء فيه: “هو أنتِ يا ريهام مش عندك مبدأ أنك تكرهي خطافات الرجالة؟”، فأجابت عن السؤال قائلة: “عمرو دياب مطلّق بقاله كتير أوي قبل دينا”، لتكشف بذلك أحد أسرار “الهضبة” الشخصية التي يجيد كيف يخفيها عن محبيه.