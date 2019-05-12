ذكر الكاتب والإعلامي ادريس الدريس أن خصوصية مشاهير الفن وكرة القدم منتهكة. وروى الدريس خلال استضافته في برنامج الليوان على روتانا خليجية، موقفا له مع الفنان ناصر القصبي، وأنهما تقابلا في المطار، مشيرا إلى أن القصبي طلب منه البقاء بقربه وعدم تركه وذلك بسبب احتشاد عدد كبير من المعجبين حول الفنان.

وأضاف الدريس أنه شعر بأن القصبي كان في ورطة ويريد الخلاص من احتشاد المعجبين حوله وأسئلتهم الكثيرة وطلبهم التقاط الصور معه.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. ادريس الدريس يروي موقفا عن ناصر القصبي.. مؤكدا: خصوصية المشاهير منتهكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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