بالفيديو.. الليثي يجمع بين الفرعوني والشعبي في الواد سيد الشحات

ظهر المطرب الشعبي، محمود الليثي، في مشهد غنائي كوميدي في مسلسل "الواد سيد الشحات" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد فهمي، الفنانة هنا الزاهد.

وجاء ظهور الليثي بأغنية "ولاعنخ آمون ولا 100 فرعون" التي

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قدمها ضمن أحداث المشهد التي تمثلت في فرح فرعوني بشكل كوميدي بين الفنان أحمد ثروت الذي يقوم بدور "عنخ آمون"، وزوجته "ريتاج" التيتقوم بدورها هنا الزاهد.

وجاءت الأغنية بمزيج من الكلمات التي تحتوي على رموز وشخصيات من الحضارة الفرعونية وخلفية موسيقية شعبية راقصة، إضافة إلى الديكور الذي حمل شكل من أشكال المعابد الفرعونية، والملابس والمكياج، جميع هذه العوامل أعطت للأغنية والمشهد طعما فرعونيا مميزا وفكاهيا.