بالفيديو.. عمرو دياب الأول إعلانيًا في رمضان بأكثر من 21 مليون مشاهدة

حصد إعلان الهضبة عمرو دياب الرمضاني الجديد "جمّع حبايبك" أكثر من 21 مليون مشاهدة، وذلك في أقل من أسبوع من طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
أغنية الإعلان من كلمات: تامر حسين، ألحان:شادي حسن،توزيع: أسامة الهندي، واحتفظ بترتيبه في قائمة صدارة المشاهدات عبر "يوتيوب". وهو لصالح إحدى شركات المحمول الكبرى في مصر.
وبتلك المشاهدات سيطر دياب على الساحة الإعلانية
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