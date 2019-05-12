أمير كرارة يواصل تصوير المشاهد الأخيرة من "كلبش"

يواصل الفنان أمير كرارة تصوير باقي مشاهده، ضمن أحداث الجزء الثالث مسلسل "كلبش" الذي يخوض من خلاله موسم دراما رمضان 2019، ويُعرض حاليا على شاشة ON E، في تمام الساعة الثامنة مساء.
وتدور أحداث الجزء الثالث حيث يتقدم "سليمالأنصاري"، باستقالته من وزارة الداخلية إلى اللواء "جلال خطاب"، ولكن الأخير يعترض بشدة على هذا الطلب، وفي نهاية الأمر وبعد إلحاح يرضخ لطلب الاستقالة، ويتجه سليم بعد ذلك لتأسيس
يذكر أن الجزء الثالث من مسلسل "كلبش" بطولة أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، وهالة فاخر، وأحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد علي رزق، أمانى كمال، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى.
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