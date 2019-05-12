فريق عمل "قمر هادي" يواصل تصوير المشاهد النهائية

يواصل فريق عمل مسلسل "قمر هادي" للفنان هاني سلامة، تصوير المشاهد النهائية للعمل، حيث يتم التصوير فى العديد من الأماكن فى القاهرة الجديدة ومدينة

6 أكتوبر.

ويذكر أن "قمر هادي" تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز،، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة: هاني

سلامة، وداليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومحسن محيي الدين، ونورهان، ومريم حسن، وهادي الجيار، وحمزة العيلي، ومؤمن نور، وهاجر عفيفي، وآية سماحة، ومحمد علاء، وعزوز عادل، وهايدى رفعت، وكريم سرور، وياسمين، ورحاب عرفة.