فريق عمل "قمر هادي" يواصل تصوير المشاهد النهائية

يواصل فريق عمل مسلسل "قمر هادي" للفنان هاني سلامة، تصوير المشاهد النهائية للعمل، حيث يتم التصوير فى العديد من الأماكن فى القاهرة الجديدة ومدينة6 أكتوبر.
ويذكر أن "قمر هادي" تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز،، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة: هاني
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