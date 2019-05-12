شاهد لأول مرة.. أمير طعيمة بالخليجي والفصحى

أطلّ علينا الشاعر الكبير أمير طعيمة، برداء شاعري مختلف وجديد في شهر رمضان المبارك، من خلال أعماله الكتابية في مختلف الأشكال الفنية في رمضان سواء في الإعلانات الغنائية أو تترات المسلسلات.

ونجح أمير هذا العام في تقديم ألوان غنائية للمرة الاولى وهما الفصحى والخليجي، حيث قدم أغنية إعلانية لإحدى المشروعات المعمارية الكبرى باللغة العربية الفصحى للمرة الأولى، لحنها :عمرو مصطفى، والتوزيع لـ:فهد، وشهدت نسبة نجاح كبيرة وانتشار سماعي واضح في

أول يوم من عرضه.

حملت الأغنية جو عربي حالم اشتاق إليه المستمع في لون قلّ وجوده في اغنيات الوقت الحالي، حيث يقول مطلع الأغنية:

" كنا هنا انت وانا والغرام، والحب ربيع يجمعنا هل تذكر تلك الأيام

أهديتني عقد من ورد وقصائد حب وأشعار، وحروف أسامينا الأولى المحفورة في الأشجار

تحكي للعالم قصتنا ويظل بريق مدينتنا يتلألأ ليلاً ونهاراً".

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واضاف إلى مكتبته الشاعرية اللون الخليجي من خلال أغنية "تعال تعال" للفنانة دنيا سمير غانم والفنان هشام جمال، والتي تغنت ضمن أحداث مسلسلها الرمضاني "بدل الحدوتة3"، والتي لاقت نجاح جماهيري كبير ونسبة مشاهدة عالية اقتربت من الـ2 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي لحنها:هشام جمال، والتوزيع لـ:بيشوي مجدي.

يذكر ان أمير له كتبابات شاعرية كبير مع أبرز نجوم الفن في مصر والعالم العربي وأبرزهم" عمرو دياب، محمد حماقي، أنغام،أصالة، إليسا، نانسي عجرم، جنات" وغيرهم الكثير الذي لمع صوتهم بكلماته.