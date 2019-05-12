شاهد.. كندة علوش تنصح جمهورها بمشاهدة زي الشمس

شاركت الفنانة كندة علوش جمهورها بالأعمال الدرامية التي تشاهدها خلال موسم رمضان الحالي، ونصحتهم بمشاهدة مسلسل "زي الشمس"، للفنانة دينا الشربيني ووصفته بأنه عمل ممتاز.

فقالت كندة عبر حسابها بموقع تويتر: "رمضانكم مبارك حابة اعرف شو عّم تشوفو مسلسلات سواء من مصر أو برا مصر ممكن تذكروا تلت أسماء أنا شخصيا عّم تابع بس زي الشمس، وبنصح كل إلى ماشافو أنو يشوفوا لأنو عمل



يذكر أن آخر أعمال كندة علوش، المسلسل الكوميدي "واكلينها والعة"، وشاركها البطولة كل من: شريف رمزي، مي سليم، إنجي وجدان، ياسر الطوبجي، خالد عليش، محمد متولي، تأليف تامر عبدالحميد، وإخراج تغريد العصفوري. تشوفو مسلسلات سواء من مصر أو برا مصر ممكن تذكروا تلت أسماء أنا شخصيا عّم تابع بس زي الشمس، وبنصح كل إلى ماشافو أنو يشوفوا لأنو عملممتاز، وفي أكتر من مسلسل سوري ولبناني سمعت أنهم ممتازين وحشوفن بأقرب فرصة أنتو شو بتنصحوني".يذكر أن آخر أعمال كندة علوش، المسلسل الكوميدي "واكلينها والعة"، وشاركها البطولة كل من: شريف رمزي، مي سليم، إنجي وجدان، ياسر الطوبجي، خالد عليش، محمد متولي، تأليف تامر عبدالحميد، وإخراج تغريد العصفوري.

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