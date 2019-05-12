شاهد.. نهال عنبر تزور فيصل ندا بعد خضوعه لعملية جراحية

نشرت الفنانة نهال عنبر، صورة تجمعها بالمؤلف فيصل ندا أثناء زيارتها له بأحد المستشفيات عقب إجرائه عملية جراحية، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير جراحية، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير"فيسبوك". وعلقت نهال عنبر على الصورة قائلة: "حمدا لله على سلامة الأستاذ الكاتب الكبير فيصل ندا"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنيين له الشفاء العاجل.



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