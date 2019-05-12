بعد غنائه تتر زلزال.. نبيل شعيل: محمد رمضان فنان متكامل وأعماله ذكية

تصدر الفنان الكبير نبيل شعيل تريندات مؤشر البحث العالمي "جوجل" بالسعودية، بعد حلقته، أمس السبت، مع الإعلامي علي العلياني في برنامج "مجموعة إنسان"، الذي يُعرض يوميا على شاشة MBC 1.

تحدث شعيل خلال الحلقة عن بداياته الفنية التي نشأت من خلال جلسات التسامر التي اعتاد أن يقيمها مع أصدقائه، وعن سفره إلى مصر في

أول حياته الفنية.وأشار أن بليغ حمدي ذكر في إحدي المقالات، أنه على استعداد أن يغزو العالم بنبيل شعيل إذا سلم له نفسه، وبالفعل طلبه بليغ، لكنه توفي قبل أن يتم أي تعاون بينهما، ولم يُكتب له أن يسجل في تاريخه عمل من ألحانه.

وعندما وجه له العلياني انتقاد البعض لجيله الغنائي بشأن احتكار النجومية، وعدم إعطاء الفرصة للشباب، نفي ذلك وقال إن جيل فناني الكويت الشباب في عجلة من أمرهم، واتخذ من نفسه كمثال، بأنه غني في أول حياته 12 حفلة وأربع شرائط غنائية مجانا.

Advertisements

وعن غنائه لتتر مسلسل "زلزال" للفنان محمد رمضان، قال إنه مقتنع بما يقدمه من فن، وهو يراه فنانا شابا متكاملا وأعماله ذكية، ولا يمانع من تقديم دويتو غنائي معه.



