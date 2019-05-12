طفل "زي الشمس" ابن فنانة مشهورة .. تعرف عليها

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كشفت الإذاعية والكاتبة رحاب هاني أن الطفل الذي يلعب دور أصغر أبناء الفنانة ريهام عبدالغفور في مسلسل "زي الشمس" هو ابن الفنانة الراحلة غنوة، وخالته هي المطربة أنغام.

ونال الطفل إشادات واسعة لحضوره الخفيف وقبوله، وخفة ظله.

"زي الشمس" من بطولة دينا الشربينى، ريهام عبد الغفور، أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.