كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دخول غادة عبد الرازق المستشفي في الحلقة السابعة من "حدوتة مُرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمر مأساة الفنانة غادة عبد الرازق، "مُرة" في أحداث الحلقة السابعة من مسلسلها "حدوتة مُرة" بنقل غادة عبد الرازق، إلي المستشفي، وذلك بعد فقدها للوعي بعد وفاة "سلطان"، أحمد صفوت، إثر زلزال 92.

هُدم العقار، نتيجة الزلزال مما أدي إلي خسارة "مُره"، الفلوس التى كانت تملكها بعد بيع أولادها الثلاثة.

وإضطرت للعمل "خادمة" في منزل عايدة رياض، ثم يطلب منها هادى خفاجة الذي يكون ابن عم "سلطان"، الزواج ولكن ترفض "مره"، بل تقوم بضربه.

جدير بالذكر أن مسلسل حدوتة مرة"، من بطولة: غادة عبد الرازق، مجدى كامل، عايدة رياض، عبير منير، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد صيام، أحمد صفوت، ولاء الشريف من تأليف عمرو عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد.