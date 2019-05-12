كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البرنسيسة بيسة" الحلقة 6.. سكان الحارة يقتحمون منزل سكسكة ويطلبون أموالهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ أحداث الحلقة الـ 6 من مسلسل "البرنسيسة بيسة" الذى يتم عرضه على قناة الحياة، بشكوى المدرسين من تصرفات "بيسة" – مى عز الدين – فى المدرسة، حيث تتصرف على أنها مدرسة ليست انترناشونال وأحضرت صبورة بدائية لا يتم استخدامها فى المدرسة.

تقتحم بيسة مكتب "كاظم" – أمير المصرى وتسأله على "شويكار" – بوسى، ويخبرها أنه متواجد بدلاً منها، وتطلب منه 15 ألف جنيه من أرباح المدرسة ويطلب من الحسابات اعطائها الملبغ، فيما تطلب شويكار من المحامى سامى مغاورى أن يخلصها من بيسة ويقترح عليها الطعن فى أوراق بيسة بحثاً عن ثغرة قانونية الا أن كاظم يبلغها بأن كل الأمور تحت سيطرته.

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يقتحم سكان الحارة منزل سكسكة ويطلبون أموالهم منها ولكنها تستطيع الهرب وتتسلق سور المنزل وتصل الى "مأمون" – محمد أنور، للاختباء عنده وتدخل فى مشادات معه ومع عائلته لأنهم لا يحبونها، وبعدما أهدى مأمون بيسة هدية ليبارك لها على المدرسة ولكن الهدية تقع فى يد "سكسكة" وتطلب منه أن يبلغها بتطورات ورث بيسة للمدرسة.

مسلسل البرنسيسة بيسة" يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.