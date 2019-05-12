كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الزمالة ليها احترامها".. ريم العدل توجه رسالة لـ سامح عبدالعزيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت مصممة الأزياء ريم العدل، رسالة للمخرج سامح عبدالعزيز على خلفية أزمة مسلسل "زي الشمس" بعد اعتذار كاملة أبو ذكري عنه واستكمله سامح، ونسب نجاح الحلقات التي أخرجتها لنفسه.

وكتبت ريم عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "انا كان نفسي ما فتحش الموضوع ده خالص و كنت والله فرحانة لأصحابي الممثلين اللي الناس طايرة بيهم و بأداءهم و بشكلهم و لبسهم حتي لو الكردت راح لحد تاني بس بيني و بين نفسي انا عارفة ان ده شغلنا اللي تعبنا فيه.. و قولت هسكت خالص مش هتكلم.. بس صحيت النهاردة علي بوست من الاستاذ سامح عبد العزيز عدي كل التوقعات..!!".

وأضافت: "يا أستاذ سامح الزمالة ليها احترامها و لو حضرتك كنت كلمت الاستاذة كاملة قبل ما تدخل مكانها ما كنش حد زعل و لما الناس سقفت عاي الحلقات اللي هي عاملة ٩٥٪؜ منها كنت حضرتك رديت قولت ده شغل كاملة لحد دلوقتي و الشكر ليها كنّا سقفنا لحضرتك و احترمنا ادبك و احترامك لزمايلك و شغل زمايلك و كنا اتمنينالك من كل قلبنا تكمل الحلقات بنفس المستوي والله.! طبيعي ان دمها يتحرك لما شغلها يتسقف لحد تاني عليه لكن مش طبيعي ان حضرتك تكتب بوست زي ده علي زميلة.. انا عندي ذهول من الطريقة حقيقي!! ".

وواصلت ريم: "أستاذ خالد عزام قبل ما يروح مكاني في المسلسل كلمني و قال لي لو مش عايزاني اروح مش هروح عشان راجل بيحترم شغله و مهنته و زمايله و انا بالمناسبة اصغر من أستاذ خالد ده أستاذ من قبل ما انا ادخل الشغلانة بس هو تعامل معيا بكل أدب و احترام مش عشاني بس عشان أخلاق و احترام اتربينا عليها في المهنة دي من واحنا صغيرين..".