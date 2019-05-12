كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الزمالة ليها احترامها".. ريم العدل توجه رسالة لـ سامح عبدالعزيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكتبت ريم عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "انا كان نفسي ما فتحش الموضوع ده خالص و كنت والله فرحانة لأصحابي الممثلين اللي الناس طايرة بيهم و بأداءهم و بشكلهم و لبسهم حتي لو الكردت راح لحد تاني بس بيني و بين نفسي انا عارفة ان ده شغلنا اللي تعبنا فيه.. و قولت هسكت خالص مش هتكلم.. بس صحيت النهاردة علي بوست من الاستاذ سامح عبد العزيز عدي كل التوقعات..!!".
وأضافت: "يا أستاذ سامح الزمالة ليها احترامها و لو حضرتك كنت كلمت الاستاذة كاملة قبل ما تدخل مكانها ما كنش حد زعل و لما الناس سقفت عاي الحلقات اللي هي عاملة ٩٥٪ منها كنت حضرتك رديت قولت ده شغل كاملة لحد دلوقتي و الشكر ليها كنّا سقفنا لحضرتك و احترمنا ادبك و احترامك لزمايلك و شغل زمايلك و كنا اتمنينالك من كل قلبنا تكمل الحلقات بنفس المستوي والله.! طبيعي ان دمها يتحرك لما شغلها يتسقف لحد تاني عليه لكن مش طبيعي ان حضرتك تكتب بوست زي ده علي زميلة.. انا عندي ذهول من الطريقة حقيقي!! ".
وواصلت ريم: "أستاذ خالد عزام قبل ما يروح مكاني في المسلسل كلمني و قال لي لو مش عايزاني اروح مش هروح عشان راجل بيحترم شغله و مهنته و زمايله و انا بالمناسبة اصغر من أستاذ خالد ده أستاذ من قبل ما انا ادخل الشغلانة بس هو تعامل معيا بكل أدب و احترام مش عشاني بس عشان أخلاق و احترام اتربينا عليها في المهنة دي من واحنا صغيرين..".
وتابعت: " بالمناسبة يا أستاذ من سنتين كده كنّا بنعمل فيلم اسمه حملة فريزر مع الاستاذ كريم العدل و حصل مشكلة مع كريم و مشي و كلموا حضرتك عشان تيجي تكمل و حضرتك روحت برضه و مارفعتش سماعة التليفون علي كريم يمكن عشان هو مخرج صغير و حضرتك طبعاً مخرج كبير