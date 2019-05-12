كتب امير فتحي في الأحد 12 مايو 2019 03:57 مساءً - خيم الحزن على مواقع التواصل في لبنان وذلك بعد اعلان خبر وفاة البطريرك الماروني السابق نصرالله صفير عن 99 عاما.

وقد نعى عدد كبير من نجوم الفن في لبنان الراحل والذي يتعتبر فاعلا أساسيا في التاريخ الحديث للبنان.

فقد كتبت هيفاء وهبي في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “تعازي لكل الشعب اللبناني

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كانت هذه تفاصيل خبر نجوم لبنان ينعون البطريرك صفير: “الله يرحمك يا قديس لبنان” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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