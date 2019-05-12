طلاق عمرو دياب وزوجته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أشادت الإعلامية المصرية ريهام سعيد بأداء الفنانة دينا الشربيني في مسلسلها الرمضاني الجديد “زي الشمس”.

ريهام كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “غير انك محترمه ومتواضعة انتي انسانة جميلة و تستحقي كل خير.. أبدعتي ابدعتي ابدعتي برافو برافو برافو. ربنا عوضك خير و ان شاء الله تفضلي عاليه فوق السما. ربنا بجد كبير”.

أحد متابعي الإعلامية المصرية أبدى تعجبه من موقفها من دينا الشربيني، حيث كتب: “هو انتي يا ريهام مش عندك مبدأ انك تكرهي خطافات الرجالة؟”.

Advertisements

فردت ريهام على هذا التعليق، بكشفها مفاجأة وهي أن عمرو دياب طلق زوجته زينة عاشور منذ فترة طويلة قبل ارتباطه بدينا الشربيني، حيث كتبت: “عمرو دياب مطلق بقاله كتير اوي من قبل دينا”، ويعد هذا هو الإعلان الأول عن طلاق عمرو دياب وزينة عاشور.

يُذكر أنه خلال الفترة الماضية كثرت شائعات طلاق الفنان عمرو دياب من زينة عاشور، بعد ارتباطه بالفنانة دينا الشربيني، ولكن لم يؤكد أي منهما الخبر.

وكانت ريهام سعيد قد هاجمت مؤخرا الزوجة الثانية، ووجهت تحية للسيدة ياسمين عيسى، طليقة زوج أنغام، وذلك لاحترامها لطليقها ورفضها التحدث عنه بشكل سلبي في وسائل الإعلام.

كما علقت على طلاق الفنانة سمية الخشاب من زوجها الفنان أحمد سعد، بقولها: “أول مرة أجيب سيرة ريم البارودي، لكن هي اتجرحت من زيجة أحمد سعد الأخيرة، وسمية الخشاب برضه اتأذت وكما تدين تدان”.