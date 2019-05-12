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انت الان تتابع تفاصيل خبر لجنة برلمانية عراقية تطالب بوقف برامج "تنافي حرمة رمضان" والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الأحد 12 مايو 2019 03:52 مساءً - أعربت لجنة الثقافة والإعلام النيابية عن استيائها من بعض البرامج التي تخالف الذوق العام على شاشات قنوات فضائية عراقية، وطالبت بوقف عرضها؛ لأنها تنافي حرمة شهر رمضان.
وذكر بيان للجنة، الأحد، أن اللجنة طالبت "القنوات الفضائية التي تعرض برامج مخالفة للذوق العام والقيم والأعراف التي يتصف بها المجتمع العراقي بإيقافها لأن ذلك ينافي حرمة الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك".
وطالبت اللجنة هيئة الإعلام والاتصالات برصد جميع البرامج المعروضة على شاشات التلفزة، وعرضها على لجان متخصصة، وإشعار اللجنة بالإجراءات المتخذة بالسرعة الممكنة، وفقاً للبيان.
لجنة الثقافة والإعلام أكدت في بيانها أنها داعمة للفن الرصين والهادف الذي يعكس وجهاً مشرقاً عن المنظومة الاجتماعية العراقية بجميع مكوناتها.
وأوضحت اللجنة أنها "مع حرية الرأي والتعبير وعرض البرامج بجميع أشكالها وتصنيفاتها، لكن ضمن الحدود المهنية والأخلاقية التي رسمتها القوانين، فضلاً عن احترام حرمة الأشهر المقدسة لدى الشعوب".
ويحتدم الجدل في الشارع العراقي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عرض مسلسلات تضمنت مشاهد اعتبرها بعضهم "خادشة للحياء"، وسط مطالبات بوقف هذا النوع من المشاهدات والبرامج والمسلسلات.
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