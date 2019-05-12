“هيبة” تيم حسن معادلة نجاح وحصاد لقصة رهان “منتهية”: “رميها على الله”

إيلي أبو نجم – بتجـــــــرد: يغيب تيم حسن عن التواصل الإجتماعي منذ بداية شهر رمضان المبارك. نجم “الهيبة” بأجزائه الثلاثة، يشغل الجمهور العربي رغم ابتعاده عن العالم الإفتراضي، فيطغى حضور “جبل شيخ الجبل” الذي بات من الصعب أن يُحسب على الشخصيات الوهمية في الدراما العربية، ويتحوّل مرّة أخرى إلى محور أحاديث الناس.

في المقاهي، كما في الشوارع وأيضًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، “جبل شيخ الجبل” حاضر بقوّة، وعباراته.. خصوصًا “رميها على الله” التي برزت في معظم مشاهد “الهيبة الحصاد” على كل لسان. شهامة الجبل الذي رفض الإنسياق نحو الإنتقام، وترك خلفه جبروت القسوة تلبيةً لنداء الواجب رغم الخيانة التي تعرض لها من أقرب الناس ابن العم “شاهين” تتحوّل في طور الأحداث إلى درس في الوفاء يظهر جليًا مع تفاعل المشاهدين الذين قابلوه بالمثل للعام الثالث على التوالي.

تغيّرات في السياق الدرامي للقصّة، وبداية علاقة حبّ جديدة في “الهيبة الحصاد” تسلط الضوء تدريجيًا على جانب جديد في شخصية “جبل شيخ الجبل”، وتُنذر برومانسية نحو المرأة والحب يبدو أن معالمها ستظهر جليًّا أكثر في الحلقات المقبلة.

لم يقع تيم حسن في حفرة التكرار، وكسب مبارزة يصعب تحقيق النصر فيها في أوّل أيام الماراثون الرمضاني ليثبت مرّة جديدة أن تفوقه في معادلة الموهبة وذكاء الاختيار حالة درامية استثنائية وأحقية في حضرة اسمه لحصاد، قصة الرهان عليه “منتهية”.

مسلسل “الهيبة الحصاد” من تأليف، سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي وإنتاج شركة “الصبح اخوان”، أمّا شارتي البداية والنهاية “مجبور” و”أزمة ثقة” من غناء النجم ناصيف زيتون.