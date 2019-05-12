الجمهور لـ عبده شاهين: “دمعتك غالية يا شاهين”

“دموعك غالية يا شاهين”، “بكينا معك اليوم اه يا شاهين”، “دمعتك شو غالية يا شاهين”، بهذه التعليقات وغيرها، عبّر الجمهور عن تأثره الشديد من المشهد الاخير من مسلسل “الهيبة – الحصاد” وذلك بعدما اجتمع صخر (اويس مخللاتي) مع شقيقه جبل (تيم حسن) في غرفة المستشفى ودار حديث مؤثر بينهما حول ابن عمهما “شاهين” (عبده شاهين) ومحبتهما الكبيرة له وان صخر يحمّل نفسه مسؤولية مقتله خاصة أنه لا يعلم ان شاهين لا زال على قيد الحياة ويتم معالجته في بيروت حيث يتواجد جبل الى جانبه كل الوقت.

هذا الحديث المؤثر بين صخر وجبل في غرفة المستشفى دفع بـ شاهين، الذي يدخل في غيبوبة، الى البكاء في مشهد رائع تحدث عنه رواد الانترنت.

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ويبدو ان عودة شاهين الى مجريات احداث المسلسل لم تعد بعيدة، فكيف سيكون تأثيرها على اجواء قرية الهيبة؟ سننتظر ونرى

تعقيباً على الرسائل التي تلقاها، غرّد عبده شاهين قائلاً: “الى جميع الاصدقاء والجمهور العزيز جداً على جميع وسائل التواصل اقرأ وأجيب على ما استطيع من رسائل الحب التي اضافة الى حياتي ومسيرتي الفنية اضافة رائعة لكل شخص يكتب خاص او تعليقات او هاشتاغ اشكركم من كل قلبي وبدعمكم فقط استمر كثير من الحب للجميع لقائي بكم اصبح قريباً جداً“.

المسلسل من تاليف وحوار باسم السلكا، اخراج باسم البرقاوي وانتاج شركة الصباح للاعلام. ويضم مجموعة من الممثلين منهم تيم حسن، منى واصف، جوزيف بونصار، عبدو شاهين، اويس مخللاتي وغيرهم.