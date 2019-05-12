محمد رمضان يسقط في كواليس "زلزال"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: يواصل الفنان محمد رمضان تصوير مسلسله الجديد "زلزال" بالتزامن مع عرضه على الشاشات حيث يتبقى له نحو أسبوعين على الإنتهاء من تصوير العمل.

وكشف رمضان يوم أمس عن تعرضه للسقوط بعد تصوير أحد المشاهد الصعبة التي أصرّ على تقديمها بنفسه ونشر فيديو يوثق الواقعة. وكتب معلقاً: "من كواليس مسلسل زلزال، كان أهم حاجة أعمل المشهد بنفسي عشان أكون مقنع للناس أطلع سلم الفراشة وأتحرك به، وبعد ما خلصت المشهد الحمد لله نسيوني فوق ومشيوا وكأني صاحب الفراشة، قالك ما هو محمد رمضان وهيتصرف نلحق احنا ننقل الكاميرات، الحمد لله، ربنا ستر".

