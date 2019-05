"المسيح والآخرون" فيلم تاريخي يجمع نجوم العرب والعالم

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: كشفت الشركة المنتجة لفيلم "المسيح والآخرون"(JESUS and the others) الروائي التاريخي الطويل عن الاختيارات النهائية لفريق عمله من النجوم العرب والأجانب.

وهو يتناول رحلة العائلة المقدسة في مصر وتجسِّد فيه الفنانة المصرية بشرى شخصية ماريون فيما ستقوم الإيطالية دنيس تانتوتشي بتجسيد شخصية السيدة مريم العذراء.

وتشير الاختيارات النهائية للمخرج هشام عبد الخالق إلى مجموعة نجوم من مختلف الجنسيات. حيث يتضمن فريق عمل الفيلم إلى "بشرى وتانتوتشي" الفرنسية الفلسطينية هيام عباس التي شاركت في العديد من الأفلام العالمية، في دور سالومة، والأميركي بيتر كويوتي في دور سيمون، والمصري خالد أبو النجا في دور دامون، والإسباني ماريو دي لا روزا في دور حجاي، والفرنسي جيل ماريني في دور مينلاوس، والفرنسي سيزار دومبوي في دور يوثام، والأميركي السوري جهاد عبده في دور صموئيل، والإيطالي أليساندرو كريمونا في دور حزقيا، والإيطالي جيوفاني سيرفيرا في دور الحاكم الروماني ماكسيموس، والبولندي كميل ليميشيسكي في دور الملك هيرودس، والانجليزي ميري كالفي في دور حنّا.

كما يشارك في الأدوار عدد من نجوم العرب والعالم، وهم الإيطاليون ماسي فورلان أندريا سكارودزيو، فيديريكو مارينيتي، ريكاردو ليونيلي وسانتو تريبودي، والفرنسيون فيرنون دبتشيف، ليونيل سيسيليو وبنيامين غارنييه، والجنوب إفريقي جريج كرييك، والأميركيون جيسون فيندريس، جاريد برودوف سميث وألكساندر أفينيون، والمصريون، مراد مكرم في دور إبراهام، ولطيفة فهمي، ولؤي عمران، وعمر الفاضي، وإنجي وجدان، ومروى كشك، وريم صابوني، وشريف حافظ، وأحمد النجار، ومحمد شاهين، ومحمد السباعي ومروان مسلم. والليتوانية سيمونا ميلينيت، والبلجيكية ليز فرين، واللبناني نيقولا معوض، والكندي ماركو بيريت، والإنجليزيون آدم ستون، دينزل كيم وبيلي تومي، والبرازيلي لوكاس ألفيس، والمالطي أندريه كلود وناثان سبيتيري، والاسترالي فنسنت كيرشباوم.

الجدير ذكره أنه من المقرر مشاركة "المسيح والآخرون"، في سوق مهرجان "كان" للأفلام في الفترة من 15 وحتى 21 مايو المقبل، وذلك لتظيم مقابلات مع وكلاء المبيعات والموزعين والمنتجين، كما سيتم الإعلان عن بقية فريق العمل لاحقًا.

الفيلم من تأليف الكاتب المصري الراحل فايز غالي بمعاونة نجله فادي غالي، وذلك استنادًا على البحث الشامل الذي أجراه في الكتب القديمة للكنيسة القبطية الشرقية بالإضافة إلى أعمال المؤرخين، وأيضًا الحكايات الشعبية المصرية القديمة التي تروي الأماكن التي زارتها العائلة المقدسة، وهو إنتاج عالمي مشترك بين مخرجه المصري، الفرنسي أوليفر ديليس، البلجيكي جان لوك فان داما وفادي غالي، بالتعاون مع منتجين من إيطاليا وانجلترا.