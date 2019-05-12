أنغام توجّه رسالة رومانسية إلى زوجها أحمد إبراهيم

أطلقت النجمة أنغام أخيرًا، ألبومها الغنائي الجديد "حالة خاصة جدًا"، وذلك بالتزامن مع إعلانها الزواج من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والذي شارك في توزيع ست أغنيات من ألبومها، بالإضافة إلى تسجيل صوتها على كل أغنياته

وكشفت أنغام عن تفاصيل قصة حبّها مع إبراهيم فقالت :أشكره كثيرًا على كل ما فعله من أجلي، وعلى مساندته لي خلال تسجيل ألبومي الأخير "حالة خاصة جدًا"، فهو الذي تولّى تسجيل كل أغنيات الألبوم، والتوزيع الموسيقي لستٍ منها، كما أشكره على دعمه لي في الحياة بشكل عام، وأدعو الله أن نعيش بسعادة معًا، فأحمد ضحّى كثيرًا من أجلي، وله مكانة خاصة عندي

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