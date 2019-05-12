سمية الخشاب تفتح النار على أحمد سعد وتعد بمحاسبته

أكملت النجمة سمية الخشاب هجومها الكاسح على طليقها الفنان أحمد سعد، بعد اتهمه لها بأنها أخذت منه شقة كان قد كتبها باسمها لتسهيل معاملات المصرف بعدما اشتراها من جهده وأمواله.

ورغم انها فضّلت في البداية عدم الرد بشكل مباشر على تصريحاته، إلا أنها عادت ونشرت صورة لها على تطبيق "انستغرام" وارفقتها بتعليق قالت فيه "في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون"، ونشرت صورة أخرى وارفقتها بتعليق ناري جاء فيه "أحمد سعد أنا مش هرد عليك احتراما للعلاقة الروحانية اللي كانت بينا، واللي كانت كلها حب واحترام للعيش والملح، بس هتتحاسب على الكلام ده أنت والزميلة بسمة".

وأضافت "أنا أكيد هرد عليكم وده من حقي لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس، ومع احترامي للجمهور والناس مش أي حاجة تتقال نصدقها، فيه كلام يتقال صدق، وفيه كلام كدب، بس الصح صح والغلط غلط، إن شاء الله هوضح ده في رد قريبا جدا من اتهام في حاجات أنا ماعملتهاش".

وأكملت ردها في تعليق آخر على صورة جديدة لها قالت فيها "الشخص الكاذب قليل الحجة ضعيف الدليل يلجأ للكلام الجارح والكاذب لانه ليس على حق، وان لم تجد لك حاقد فأعلم انك انسان فاشل، وكم من صريح نقي لم تفهمه القلوب وكم من منافق كسب القلوب"، وأضافت "اؤمن بمقولة عندما تكون على حق تستطيع ان تتحكم في اعصابك اما اذ كنت مخطئا فلن تجد غير الكلام الجارح لتفرض رأيك

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