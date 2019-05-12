وفاء عامر تهاجم سمية الخشّاب بسبب ريم البارودي

حلّت الفنانة وفاء عامر، ضيفة على الموسم الثالث من برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على فضائية "القاهرة والناس".

وانهارت وفاء بالبكاء عندما تم توجيه سؤال لها بشأن: ما هو أكثر شخص ظلمك؟، لترد "المظلوم لا يمكن أن يموت قبل أن يرى انتصاره على الظالم"، موضحة بأنها راضية عما حدث لها، وعندنا تتوجع تقول الحمد الله"، كما وجّهت رسالة إلى الفنانة سمية الخشاب قائلة "إنتي ظلمتي ريم البارودي يا سمية وجرحتيها، في وقت كان المطرب أحمد سعد وريم البارودي في طريقهما للعودة بعد الطلاق".

وقالت وفاء عامر إنها ذهبت لافتتاح فيلم أحمد سعد "على وضعك" وخرجنا بعدها أنا وأحمد سعد وريم البارودي في أحد أماكن التجمع الخامس بهدف الإصلاح بين سعد وريم، وتفاجئت بزواج أحمد سعد من سمية الخشاب.

ويواصل برنامج "شيخ الحارة"، الكشف عن المزيد من أسرار نجوم الفن والرياضة ومشاهير المجتمع، مع انطلاق أولى حلقات الموسم الثالث، وذلك عقب النجاح الكبير الذي حققه الموسمين الأول والثاني، وتشهد حلقات البرنامج المزيد من الفقرات المبتكرة والمتميزة التي تم التكتم عليها خاصة مع أسرار ضيوف البرنامج التي تعرض للمرة الأولى

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