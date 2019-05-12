شكرا لقرائتكم خبر عن كل واحد بيحبها بطريقته.. نجوم لا يستغنون عن الكنافة فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الكنافة من أكثر الحلويات شهرة في الشهر الكريم فالكثير من الناس لا يتذوقون الكنافة والقطائف إلا في رمضان فقط ومرت السنوات ومثلما تطورت الحياة وظهرت التكنولوجيا، تغيرت كنافة جدتي التي اعتدنا جميعاً عليها فبعض أن أقتصرت على السكر والسمنة البلدي وبعضا من الزبيب وجوز الهند، وإضافة المكسرات المقرمشة لو سمحت الإمكانيات تحولت الكنافة إلى "ليدي كنافة" وأضيف لها المانجا والشيكولاته و "الكاستر" واليوم السابع يرصد أهمية الكنافة لدي عدد من الفنانين في شهر رمضان.

الفنان اسماعيل ياسين كان يعشق الكنافة ولا يستغنى عنها في رمضان وكانت من الأساسيات في وجباته ومن النجوم الذين كانوا حريصين عليها أيضا الفنان محمود المليجي وفي لقاء إذاعي له ذكر أنه يستمتع بشرائها.



الفنانة هيدي كرم من عشاق الكنافة

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الفنانة لبلبة أيضا تعشق الكنافة وتأكلها طوال العام وعندما تزور صديقة لها تحبذ أن تذهب لهم بكنافة ومن الفنانات أيضا اللاتى يعشقن الكنافة الفنانة سماح أنور التي تفضلها في شكلها القديم ولا تحب الأنواع الجديدة فالكنافة لديها كنافة بلدى.



نجوم يعشقون الكنافة في رمضان

ومن عشاق الكنافة أيضا هناك المطرب أحمد سعد وقد ظهر من قبل وهو يقوم بعمل "الكنافة البلدي" في إحدى شوارع القاهرة القديمة والفنان محمد رياض من عشاق الكنافة ومثله حماه الفنان محمود ياسين أما النجم فريد شوقي رحمه الله فقد كان محبا للكنافة أيضا ويداوم علي أكلها في شهر رمضان كما ذكر في حديث إذاعي مع الاعلامية آمال العمدة في برنامج نادر ومن عشاقها أيضا الفنانة الراحلة ماري منيب التي أكدت حبها للكنافة في حوار صحفي .

الكنافة من الأكلات المفضّلة التي تحرص على تناولها الفنانة الهام شاهين في رمضان، فقد ذكرت في حوار صحفي قديم أنها لا تستطيع تناولها بكثرة لكنها في حال وُضعت أمامها تأكلها فورا ولديها استعداد لتناول صينية كبيرة من الكنافة بمفردها ومن النجمات العاشقات للكنافة ايضا النجمة ليلي طاهر فهي تحبها وأيضا الفنانة هيدى كرم والفنانة نشوى مصطفي.