شكرا لقرائتكم خبر عن لغز ما يحدث لـ حمادة هلال ينكشف للمرة الأولى بالحلقة 6 من " ابن اصول " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة السادسة من مسلسل ابن اصول الذى يذاع على قناتي دي ام سى ودي ام سى دراما بمحاولات ابتزاز من جانب جمال (حمزة العيلي) أخو هشام (حمادة هلال) الأكبر بسبب اكتشافه فى الحلقة السابقة زواجه سراً من ايتن عامر، وهو ما جعله يطلب منه 100 ألف جنيه مقابل السكوت إلا أن حمادة أعطاه 20 ألف جنيه فقط.

إثارة الحلقة لم تقف عن هذا الحد وإنما امتدت إلى قيام نانى (ايناس كامل) بالتأكيد لحمادة هلال بأنه ينبغي عليه الابتعاد عن نعمة (ايتن عامر) لأنها لا تشبهه لأنها من عائلة رد سجون وأخوها فى السجن مما جعله يذهب على الفور لـ نعمة ويأكد لها نيته فى تطليقها.

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بعد ذلك تجد صولا (سوزان نجم الدين) عروسة لابنها من خلال فراس سعيد وهى (رانيا منصور) التى ظهرت فى الأحداث برفقة أخوها كريم أبو زيد والتى تكشف الحلقة أنهما هاربين من أمريكا بعد تعرضهم لأزمات هناك عكس ما يظهروه ومن ثم يحاولوا حل أزماتهم بالزواج من هشام بأى طريقة لما يمتلكه من ثروة قبل أن تقوم نانى (ايناس كامل) بمحاولة عرقلة الزواج بغرابة لتؤكد لهم بأن هشام يعانى من جنون.

كما تزداد سخونة الحلقة أكثر بعدما رأى هشام أثناء جلوسه مع عروسته فى جنينة الفيلا الشخص الملثم الذى يحاول تهديده وهو يجري وللمرة الأولى يصدق الموجودون ما يحدث له بعدما رأته (رانيا منصور) وأكدت صدق كلامه.. بعدها يظهر للمرة الأولى المتسبب فيما يحدث لحمادة هلال، حيث ظهرت نانى (ايناس كامل) بصحبة رجل وهى توبخه على ظهور الرجل الملثم بسذاجة فى جنينة الفيلا ليشاهده شخص آخر غير حمادة.